Schnuppertag für Drogenspürhund Bodi – Hundestaffel München

Kabel EinsFolge vom 31.07.2024
61 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12

In einer Autobahn-Kontrollstelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord arbeitet der belgische Schäferhund Bodi, ein Rauschgifthund und sein Partner Benedikt Kiemer, ein erfahrener Diensthundeführer. Zur Bekämpfung der Grenzkriminalität durchsuchen sie gemeinsam verdächtige Fahrzeuge nach versteckten Drogen. Dabei müssen sie genau hinschauen und genau schnuppern, denn die Fahrer denken sich die kreativsten Verstecke aus.

