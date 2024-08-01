Mysteriöses Gepäckstück – Bundespolizei Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.08.2024: Mysteriöses Gepäckstück – Bundespolizei Flughafen München
60 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12
Ein einsamer Rucksack im Ankunftsbereich am Münchner Flughafen – Vergesslichkeit eines Reisenden oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit? Jodie Bossers und Peter Jäckel von der Bundespolizei kontrollieren das Gepäckstück und machen eine brisante Entdeckung: im Rucksack befindet sich der Computer eines US-Regierungsmitarbeiters und andere wertvolle Gegenstände.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen