Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.10.2024: Pommes in Potsdam - Foodtester Mirko Reeh
60 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Potsdam ist mit einer idyllischen Altstadt und der Havel, die mitten durch das Zentrum fließt, eines der beliebten Touristenziele Brandenburgs. Aber wie sieht es mit kulinarischen Highlights aus? Profikoch Mirko Reeh testet heute Imbisse undercover. Er schaut sich dabei Lokale an, die schlechte Online-Bewertungen haben.
