Folge vom 03.09.2024: Essen auf Rädern: das Food – Loop Restaurant im Europapark Rust
Folge vom 03.09.2024
Im Europapark Rust ist sogar das Restaurant eine Attraktion. Die Speisen fahren in Töpfen direkt auf Schienen zu den Gästen. Der Aufbau ist einer Achterbahn nachempfunden und muss regelmäßig kontrolliert werden. Denn das Essen soll bei den Gästen auf dem Tisch landen und nicht auf dem Boden. Wie das Essen aus der Küche auf den Tisch kommt und wie so eine Wartung aussieht gibt es heute Abend bei Achtung Kontrolle.
