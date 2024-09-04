Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am Bodensee

Kabel EinsFolge vom 04.09.2024
Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am Bodensee

Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am BodenseeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.09.2024: Schneller als erlaubt? Tuningkontrolle am Bodensee

60 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12

In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco K. und Andreas K. anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee Fahrzeuge unter die Lupe, bei denen vieles nachgebaut wurde. Wer bei seinem Fahrzeug Teile nachbaut und tuned, muss die Teile eintragen lassen. Die beiden Beamten tauchen in die Tuning – Szene ein und überprüfen diese Zulassungen und ob die erlaubten Grenzen bezüglich Lautstärke und Motorisierung eingehalten werden.

Alle verfügbaren Folgen