Ein Einsatz nach dem anderen – Polizeistreife SalzgitterJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.02.2024: Ein Einsatz nach dem anderen – Polizeistreife Salzgitter
60 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Lisa S. und Michael K. von der Polizei Salzgitter müssen einen Mann finden, der orientierungslos und offenbar betrunken umherirrt. In seinem Zustand könnte er sich und andere in Gefahr bringen. Außerdem müssen sich die Polizisten in dieser Nachtschicht um einen dreisten Autodiebstahl und um einen Beziehungsstreit kümmern, bei dem viel Feingefühl gefragt ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen