Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.10.2024: Acht Gänge – Wagyu Dinner im STOI
60 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Starkoch Lucki Maurer öffnet seinen STOI für einen ganz besonderen Abend: das „Wagyu-Dinner“. Fleisch vom Wagyu-Rind gilt als absolute Feinschmecker-Delikatesse. Für seine Gäste hat Lucki Maurer mit seinem Team und Chefkoch Julian Koller ein komplettes Acht-Gänge-Menü im Zeichen der Wagyus zu kreieren. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Zeit ist knapp und die Gäste sind anspruchsvoll.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
