Kabel EinsFolge vom 09.10.2024
60 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12

Starkoch Lucki Maurer öffnet seinen STOI für einen ganz besonderen Abend: das „Wagyu-Dinner“. Fleisch vom Wagyu-Rind gilt als absolute Feinschmecker-Delikatesse. Für seine Gäste hat Lucki Maurer mit seinem Team und Chefkoch Julian Koller ein komplettes Acht-Gänge-Menü im Zeichen der Wagyus zu kreieren. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Zeit ist knapp und die Gäste sind anspruchsvoll.

