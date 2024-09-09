Gefahrstoff-Entsorgung im Wertstoffhof HerzogenaurachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.09.2024: Gefahrstoff-Entsorgung im Wertstoffhof Herzogenaurach
60 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Der Wertstoffhof Herzogenaurach im Landkreis Erlangen-Höchststadt - mit einer Fläche von 11 Hektar einer der größten Deutschlands. Chef der Anlage ist Toni Kadrija. Er bedient die großen Maschinen, um Asbest-Pakete auf der Deponie abzuladen und sicher zu entsorgen. Dabei braucht er Fingerspitzengefühl: Denn die Pakete sind gesundheitsgefährdend und dürfen nicht aufreißen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
