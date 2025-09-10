Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Tödliche Gefahr

39 Min.Ab 12

Während Otto und Joey mit Camparbeiten beschäftigt sind, gesellt sich auf einmal ein ungebetener Gast im Camp dazu: Eine Schlange. Die beiden realisieren erneut, dass sie sich im Amazonas Gebiet befinden: Ein Ort, an dem viele der tödlichsten und gefährlichsten Tiere der Erde leben.

