Adventure Buddies
Folge 6: Nachtwanderung im Regenwald
36 Min.Ab 12
Bisher gab es immer Fischsuppe. Jetzt wollen Otto und Joey mehr. Sie basteln sich einen echten Outdoor-Grill. Mit vollem Magen wollen die Beiden dann endlich mehr von ihrer Umgebung erkunden. Stirnlampen auf und ab in den Dschungel. Aber ist es wirklich eine gute Idee, in der Dunkelheit loszuziehen?
Genre:Abenteuer, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH