Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Adventure Buddies

1700 Knoten für ein Abendessen

JoynStaffel 2Folge 7
1700 Knoten für ein Abendessen

1700 Knoten für ein AbendessenJetzt kostenlos streamen

Adventure Buddies

Folge 7: 1700 Knoten für ein Abendessen

37 Min.Ab 12

Otto bastelt sich seit Tagen sein eigenes Fischnetz. Nun ist es endlich fertig. Aber hat sich die harte Arbeit wirklich gelohnt und bekommen die Beiden am letzten Abend nochmal ein schönes Essen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Adventure Buddies
Joyn
Adventure Buddies

Adventure Buddies

Alle 2 Staffeln und Folgen