Folge vom 19.10.2016
Scheiden tut wehJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 19.10.2016: Scheiden tut weh
45 Min.Folge vom 19.10.2016Ab 12
Das hätten die Jungs dem Nesthäkchen gar nicht zugetraut. Die 13-jährige Rain zeigt ihren Brüdern in dieser Folge, aus welchem Holz sie geschnitzt ist und packt beim Verladen eines Geländewagens tatkräftig mit an. Anschließend transportieren die Geschwister das Fahrzeug auf einem selbstgebauten Floß nach Hoonah. Tüftel-Experte Noah kümmert sich derweil auf Chichagof Island um den Wiederaufbau von „Brown Town“. Dort gibt es nach dem Bärenüberfall noch reichlich Aufräumarbeiten zu erledigen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.