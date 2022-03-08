Alaskan Bush People
Folge vom 08.03.2022: Die Hand Gottes
44 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Die Browns beginnen mit der nächsten Phase von Billys großem Plan. Sie bauen eine Zip-Line, die alle wichtigen Bereiche des Berggrundstücks miteinander verbinden soll - vom Verankerungsbaum über Scheune und Windmühle bis hin zu den privaten Wohnbereichen des Wolfsrudels. Aber gerade, als die Sommerhitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad ihren Höhepunkt erreicht, bricht plötzlich ein Inferno über die „North Star Ranch“ herein: Von den Bergen her treibt der Wind einen riesigen Waldbrand übers Land! Für Familie Brown gibt es nur eine Option. Sofort evakuieren!
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.