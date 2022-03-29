Alaskan Bush People
Folge vom 29.03.2022: Das Tauschgeschäft
44 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 12
Herbststürme in Alaska sind keine Kleinigkeit. Wenn zusätzlich ein Blizzard mit Schneegestöber aufzieht, können Verkehrswege oder Meeresabschnitte über Wochen unpassierbar sein! Damit die Brown-Geschwister Bear, Snowbird und Rain nicht auf Chichagof Island festsitzen, findet die Rückreise nach Washington früher statt, als geplant. Zuvor gibt es allerdings zwei wichtige Dinge zu erledigen: Mit einem Tauschgeschäft will das Trio das alte Holzboot der Familie, die „Integrity“, zurück ergattern. Außerdem hat Jägerin Snowbird vor, einen Hirsch zu schießen. Das köstliche Wildfleisch will sie später mit dem gesamten Wolfsrudel teilen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.