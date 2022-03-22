Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alaskan Bush People

Rückkehr in die Wildnis

DMAXFolge vom 22.03.2022
Rückkehr in die Wildnis

Rückkehr in die WildnisJetzt kostenlos streamen

Alaskan Bush People

Folge vom 22.03.2022: Rückkehr in die Wildnis

44 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12

Snowbird hegt schon lange einen geheimen Traum. Sie spielt mit dem Gedanken, wieder zurück in ihre alte Heimat Alaska zu gehen. Zusammen mit Schwester Rain und Bruder Bear startet sie nun einen Selbstfindungstrip in den hohen Norden. Ihr Ziel? Nostalgische Abenteuer in „Browntown“ erleben! Derweil gehen auf der „North Star Ranch“ in Washington die Aufräumarbeiten weiter. Gabe, Bam und Noah müssen ordentlich schuften, damit die Zufahrtsstraße wieder sicher wird. Um sich die knochenharte Maloche zu erleichtern, funktionieren die drei Brüder kurzerhand den Pickup-Truck zum Schotterlaster um.

Alle verfügbaren Folgen