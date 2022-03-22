Alaskan Bush People
Folge vom 22.03.2022: Rückkehr in die Wildnis
44 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12
Snowbird hegt schon lange einen geheimen Traum. Sie spielt mit dem Gedanken, wieder zurück in ihre alte Heimat Alaska zu gehen. Zusammen mit Schwester Rain und Bruder Bear startet sie nun einen Selbstfindungstrip in den hohen Norden. Ihr Ziel? Nostalgische Abenteuer in „Browntown“ erleben! Derweil gehen auf der „North Star Ranch“ in Washington die Aufräumarbeiten weiter. Gabe, Bam und Noah müssen ordentlich schuften, damit die Zufahrtsstraße wieder sicher wird. Um sich die knochenharte Maloche zu erleichtern, funktionieren die drei Brüder kurzerhand den Pickup-Truck zum Schotterlaster um.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.