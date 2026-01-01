Die Kunstaufpasser
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Die Kunstaufpasser
Die Dokureihe "Museen erzählt von ihrem Aufsichtspersonal" porträtiert Menschen in renommierten Museen, die einen Großteil ihrer Zeit mit Kunstwerken verbringen. Eine Folge führt ins Centre Pompidou nach Paris, das für seine innovative Architektur und seine umfangreiche Sammlung moderner Kunst bekannt ist. Drei Aufseherinnen und Aufseher des Hauses geben Einblicke in ihre Lieblingswerke von Yves Klein, Marcel Duchamp und Benjamin Vautier sowie hinter die Kulissen des Museums.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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