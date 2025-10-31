Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Höllenfeuer

Staffel 2Folge 16
Höllenfeuer

HöllenfeuerJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 16: Höllenfeuer

42 Min.Ab 12

Caplan hat das Gerät von Rambaldi zusammengebaut, eine Art Neutronenbombe, die über Mikrowellen alles Organische von innen heraus verbrennt. Sark ist begeistert und teilt Sloane mit, dass die Tests mit dem Gerät erfolgreich waren. Dieser reist daraufhin nach Afghanistan, um den Paschtunen-Warlord Kabir für seine Pläne zu gewinnen. Doch der will nur unter einer Bedingung mitmachen: Sloane muss seine Ex-Frau Alia Gizabi ausschalten ...

