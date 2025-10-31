Alias - Die Agentin
Folge 16: Höllenfeuer
42 Min.Ab 12
Caplan hat das Gerät von Rambaldi zusammengebaut, eine Art Neutronenbombe, die über Mikrowellen alles Organische von innen heraus verbrennt. Sark ist begeistert und teilt Sloane mit, dass die Tests mit dem Gerät erfolgreich waren. Dieser reist daraufhin nach Afghanistan, um den Paschtunen-Warlord Kabir für seine Pläne zu gewinnen. Doch der will nur unter einer Bedingung mitmachen: Sloane muss seine Ex-Frau Alia Gizabi ausschalten ...
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
12
