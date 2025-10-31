Alias - Die Agentin
Folge 7: Kollaboration
42 Min.Ab 12
Vaughn hat sich mit einem tödlichen Virus infiziert und benötigt dringend ein Gegenmittel. Nachdem Sydney davon erfährt, begibt sie sich nach Estland, denn nur hier kann das Serum erzeugt werden. Als sie sich Zutritt zum Labor verschafft, löst sie den Alarm aus - und gerät in die Hände von Sark. Er will Sydney nur dann mit dem Gegenmittel freilassen, wenn sie ihm Sloane ausliefert. Für Sydney beginnt ein Rennen gegen die Zeit, denn Vaughn hat nur noch ganze drei Tage zu leben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH