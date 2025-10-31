Alias - Die Agentin
Folge 19: Endspiel
41 Min.Ab 12
Während Sloane in seinem Versteck auf Rache nach dem Mörder seiner Frau sinnt, sucht Sydney nach einer Spur zu ihm und Derevko. Zur gleichen Zeit erhält Neil Caplan von Irina genetische Daten, aus denen er die DNA einer bestimmten Person entschlüsseln soll. Caplan ahnt indes nicht, dass der russische Geheimdienst mit dem Code "Endspiel" gerade seine Tötung angeordnet hat. Um dies zu verhindern, folgt ihm Sydney auf eigene Faust nach Spanien ...
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH