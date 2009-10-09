Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 147
43 Min.Folge vom 09.10.2009Ab 6
Alisa bringt Jonas gemeinsam mit Christian und Paul ins Krankenhaus. Bei Jonas wird ein Leberriss diagnostiziert, und er muss sofort operiert werden. Zwar gelingt es, Jonas' Leben vorläufig zu retten, aber dennoch muss der behandelnde Arzt Alisa und ihrer Familie eine Hiobsbotschaft überbringen. Währenddessen versucht Dana, sich von Jonas abzulenken. Im Gespräch mit Liliana entdeckt sie eine neue Option für ihre berufliche Zukunft. Bernhardt hingegen gelingt es nicht, seiner Schuld zu entfliehen - er ertränkt seinen Kummer wieder im Alkohol.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises