Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 144
Alisa und Christian stellen fest, dass sie sich weiter sehr zueinander hingezogen fühlen. Beide bemühen sich, nur Freunde zu sein und sich auf ihre beruflichen Ziele zu konzentrieren. Doch bei einem zufälligen Treffen lässt sich Alisa zu einer verräterischen Bemerkung hinreißen. Bernhardt versucht sich reuig zurück in sein altes Leben zu begeben. Alles scheint sich zum Positiven zu entwickeln, bis ihn Oskar als den Dieb seines Autos entlarvt. Bernhardt erpresst Oskar daraufhin und sieht sich als Sieger. Doch der Schein trügt. Dana gelingt es, den misstrauisch gewordenen Oskar zu überzeugen, dass sie keine Affäre mit Jonas hat. Oskar führt Dana vor Augen, dass sie alles in ihrem Leben verlieren würde, sollte sie ihn jemals betrügen. Bei einem Treffen mit Jonas trifft Dana eine Entscheidung.
