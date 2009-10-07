Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 145

TelenovelaStaffel 10Folge 10vom 07.10.2009
Folge 145

Folge 10: Folge 145

42 Min.Folge vom 07.10.2009Ab 6

Christian bittet Alisa, ihn zu einem wichtigen Geschäftsessen zu begleiten. Der Geschäftspartner und seine Gattin erinnern beide an die Anfänge ihrer eigenen Liebe. Beim anschließenden Tanz flammen bei Christian und Alisa plötzlich die Gefühle wieder auf. Conny macht sich nach Bernhardts Verhaftung schreckliche Vorwürfe und bittet Liliana, ihr die Kaution vorzustrecken, damit sie ihn aus der Haft holen kann. Umso erstaunter ist sie, als sie erfährt, dass die Kaution bereits bezahlt worden ist. Betty hat das Mona-Lisa voll im Griff, sodass Robert die Gelegenheit nutzt, sich wieder um seinen Antiquitätenladen zu kümmern. Doch er muss ernüchtert feststellen, dass er sich dort plötzlich sehr einsam fühlt.

