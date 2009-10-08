Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 146
43 Min.Folge vom 08.10.2009Ab 6
Alisa und Christian küssen sich leidenschaftlich in der Blockhütte, als Alisa plötzlich die Bilder von Gabis und Christians Stelldichein durch den Kopf schießen. Hastig flieht Alisa und lässt Christian verwirrt zurück. In einem Gespräch mit Betty erkennt Alisa, dass der Betrug ihres Ex-Freundes Oliver eine größere Wunde hinterlassen hat, als sie sich eingestehen wollte. Es fällt ihr schwer, sich auf Christian einzulassen - zu groß ist ihre Angst, erneut verletzt zu werden. Christian will nicht so schnell klein beigeben und spricht Alisa auf ihr Verhalten an. Doch mitten in ihr Gespräch platzt Jonas und bricht vor ihren Augen zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises