TelenovelaStaffel 12Folge 1vom 06.11.2009
43 Min.Folge vom 06.11.2009Ab 6

Alisa und Christian feiern den glücklichen Ausgang des Konfliktes um die Umstrukturierung der Firma mit einer Liebesnacht in Alisas Atelier. Im Country Club treffen Christian und Liliana nachfolgend auf einen charmanten jungen Mann, von dem sie sich die Lösung ihrer PR-Probleme erhoffen. Conny ist entsetzt über Bernhardts Geständnis und zieht sich von ihm zurück. Doch Bernhardt kann nicht glauben, dass Conny ihm endgültig ihre Liebe entzieht. Jonas liefert sich mit Oskar ein Golfduell und besiegt ihn wider Erwarten. Doch dann droht die Situation zu eskalieren.

