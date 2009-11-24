Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 12Folge 13vom 24.11.2009
Alisa und Christian sind nach ihrer Verlobung überglücklich. Sie feiern im Kreis ihrer Eltern und verärgern mit ihrer verliebten Eintracht Oliver. Als dann auch noch Olivers Freundin Silke in Schönroda auftaucht, drohen Olivers neue Lügen endgültig aufzufliegen. Jonas weicht zunächst zurück, als Theresa ihm Avancen macht, doch Danas Rückkehr weckt erneut seinen Liebeskummer. Er sucht das Gespräch mit Theresa, aber dann kommt alles ganz anders. Während Bernhardt Conny nicht aufgeben will, beschließt diese, ihn endgültig aus ihrem Leben zu räumen.

