Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 168

TelenovelaStaffel 12Folge 3vom 10.11.2009
Folge 168

Folge 168Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 3: Folge 168

43 Min.Folge vom 10.11.2009Ab 6

Alisa unterstellt Oliver, seine Einstellung bei Castellhoff lanciert zu haben, um sich zu bereichern. Betty ermutigt Alisa, Oliver nachzuspionieren, um seine wahren Motive herauszufinden. Als Alisa daraufhin Olivers Tasche in einem unbeobachteten Moment untersuchen will, gerät sie in die Bredouille. Conny droht Bernhardt mit Trennung, als er ihr vorwirft, dass sie der Grund seiner Misere ist. Bernhardt überrascht sie daraufhin mit einer netten Geste, doch Connys Hoffnungen auf Einsicht seinerseits zerschlagen sich. Caro verrät Lars unüberlegt, dass Tamara ihn in Wahrheit nicht nach Braunschweig begleiten will. Lars fühlt sich von Tamara verraten.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen