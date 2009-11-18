Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 174

TelenovelaStaffel 12Folge 9vom 18.11.2009
Alisa überrascht Christian mit ihrer Einwilligung, dass Oliver in der Firma bleiben kann. Während Christian sich fürsorglich um die erkältete Alisa kümmert, reagiert Oliver höchst alarmiert, als sein verlorenes Handy bei ihr in der Wohnung auftaucht. Was hat Oliver zu verbergen? Conny will ausziehen, da Bernhardt sich nicht daran hält, Abstand zu ihr zu wahren. Doch er kommt ihr zuvor. Als Paul Tamara nach einem kleineren Unfall verarztet, fühlt sie sich plötzlich sehr zu ihm hingezogen.

