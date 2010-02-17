Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 235

TelenovelaStaffel 16Folge 10vom 17.02.2010
Folge 235

Folge 235Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 235

43 Min.Folge vom 17.02.2010Ab 6

Alisa ist erleichtert, dass Liliana auf Gomera endlich den ersehnten Abschluss mit ihrer Vergangenheit gefunden hat. Während Liliana voller Tatendrang aufbricht, um die ersten Schritte in ein neues Leben zu wagen, genießen Alisa und Christian noch eine unbeschwerte Zeit auf der Insel. Auch Hanna und Alexandra verbringen glückliche Urlaubstage auf Gomera. Als Hanna zufällig einen faszinierenden Unbekannten kennen lernt, ahnt sie nicht, dass es sich um Maximilian Castellhoff handelt. In Schönroda sperrt sich Conny weiter dagegen, Bernhardts Roman-Ende zu lesen und erklärt ihre Ehe für beendet, während Tamara und Lars sich überraschend wieder näher kommen.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen