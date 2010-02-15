Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 233

TelenovelaStaffel 16Folge 8vom 15.02.2010
Folge 233

Folge 233Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 8: Folge 233

43 Min.Folge vom 15.02.2010Ab 6

Liliana lehnt Leblancs Antrag ab, sich mit ihm auf ein neues Leben einzulassen, und stürzt sich in die Arbeit, um ihn und ihre traumatische Vergangenheit vergessen zu können. Alisa und Christian machen sich Sorgen um Liliana und stellen ihre eigenen Kanada-Pläne zurück. Als Liliana zusammenbricht, hat Alisa eine Idee, wie Liliana mit ihrer Vergangenheit abschließen kann. Conny entscheidet sich nach einem letzten Disput mit Bernhardt, ihren Roman nicht verlegen zu lassen. In ihrer Enttäuschung kann sie sich auf Bernhardts hilflosen Versuch, sie zurück zu gewinnen, nicht einlassen.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen