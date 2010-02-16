Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 16Folge 9vom 16.02.2010
43 Min.Folge vom 16.02.2010Ab 6

Liliana reist mit Christian und Alisa nach Gomera, um dort endlich Frieden mit ihrer Vergangenheit zu machen. Christians Cousin Maximilian zeigt ihnen die Insel. Doch Lilianas erster Versuch, sich am Gedenkkreuz ihrer kleinen Tochter zu verabschieden, bringt ihr nicht die erhoffte emotionale Befreiung. Erst als sie ein weiteres Zeichen aus dem Meer bekommt, gelingt es ihr, von ihrer toten Tochter Abschied zu nehmen. Währenddessen kämpft Caro als Danas Stellvertreterin im Country Club gegen allerlei Widrigkeiten, und Robert erhält überraschend einen Brief von Mona, der Anlass wilder Spekulationen wird.

Telenovela
