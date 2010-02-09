Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 229

TelenovelaStaffel 16Folge 4vom 09.02.2010
Folge 229

Folge 229Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 229

43 Min.Folge vom 09.02.2010Ab 6

Liliana ist von Leblanc bitter enttäuscht. Alisa und Christian versuchen sie zu überzeugen, Leblanc noch eine Chance zu geben. Doch dann trifft Liliana nach einem Gespräch mit Tamara eine völlig unerwartete Entscheidung. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Schönroda die Nachricht von Caros Zeitungsannonce. Kann Bernhardt seinen Ärger darüber überwinden und trotzdem auf Conny zugehen? Betty kann sich eine Zukunft zunächst nur ohne Kinder vorstellen. Als sie schließlich felsenfest davon überzeugt ist, niemals für ein anderes Wesen Verantwortung übernehmen zu können, erteilt sie Paul Hals über Kopf eine Absage in Bezug auf die Familienplanung.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen