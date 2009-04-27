Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 037
43 Min.Folge vom 27.04.2009
Alisa und Christian sind glücklich. Christian hat sich von Ellen getrennt und Alisa seine Liebe gestanden. Doch Ellen ist nicht bereit, Christian aufzugeben. Als Paul sie auf ihren bevorstehenden Abbruch anspricht, kommt ihr eine Idee. Christian ist empört, dass Ludwig Ellen zum Familienessen eingeladen hat, obwohl er weiß, dass die beiden kein Paar mehr sind. Höflich, aber bestimmt erklärt Christian, dass er nicht vorhat, seine Entscheidung zu ändern. Ellen will demonstrativ gehen und täuscht einen Schwächeanfall vor. Dabei lässt sie geschickt ihre Handtasche fallen und enthüllt so ihren brisanten Inhalt.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises