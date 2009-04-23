Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 3Folge 5vom 23.04.2009
43 Min. Ab 6

Alisa ist erleichtert, dass die vermeintliche Versöhnung von Christian und Ellen nur ein Missverständnis war, und Christian setzt sich dafür ein, die Forderungen der Castellhoff-Mitarbeiter ernst zu nehmen. Von Christians Aktivität beeindruckt, entschuldigt sich Alisa für ihre harschen Worte vom Vorabend. Doch zu ihrer Überraschung ist Christian der Meinung, dass sie gar nicht so unrecht hatte. Ihre versöhnliche Stimmung wird durch Ludwig gestört, der seinem Sohn und Alisa mehr als deutlich macht, dass er von ihrer Verbindung nicht das Geringste hält. Er fordert Christian auf, die Affäre mit Alisa zu beenden und Ellen zu heiraten. Christian bebt vor Wut.

