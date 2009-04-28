Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 038

TelenovelaStaffel 3Folge 8vom 28.04.2009
43 Min.Folge vom 28.04.2009Ab 6

Alisa muss mit ansehen, dass ihr Liebesglück mit Christian erneut bedroht ist. Christian ist schockiert, als Ellen ihn mit ihrer Schwangerschaft konfrontiert. Dass das Kind, mit dem Ellen ihn an sich binden will, von Oskar ist, ahnt er nicht. Alisa, die von Ellens Affäre mit Oskar weiß, reagiert argwöhnisch auf die Nachricht, doch Ellen ist sich sicher, mit ihrem neuen Trumpf Christian zurückzubekommen. Geschickt erhöht sie den Druck auf Christian, indem sie vor Ludwig zusammenbricht und laut über einen Abbruch nachdenkt. Doch Christian reagiert anders als erwartet.

