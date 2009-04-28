Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 038
43 Min.Folge vom 28.04.2009Ab 6
Alisa muss mit ansehen, dass ihr Liebesglück mit Christian erneut bedroht ist. Christian ist schockiert, als Ellen ihn mit ihrer Schwangerschaft konfrontiert. Dass das Kind, mit dem Ellen ihn an sich binden will, von Oskar ist, ahnt er nicht. Alisa, die von Ellens Affäre mit Oskar weiß, reagiert argwöhnisch auf die Nachricht, doch Ellen ist sich sicher, mit ihrem neuen Trumpf Christian zurückzubekommen. Geschickt erhöht sie den Druck auf Christian, indem sie vor Ludwig zusammenbricht und laut über einen Abbruch nachdenkt. Doch Christian reagiert anders als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises