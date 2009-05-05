Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 043
43 Min.Folge vom 05.05.2009Ab 12
Alisa muss hilflos zusehen, wie Christian sich immer mehr in seinen Schuldgefühlen vergräbt, nachdem Ellen ihr Kind verloren hat und ins Koma gefallen ist. Christians schlechtes Gewissen wird von Oskar befeuert, der ihm suggeriert, dass der Brand durch die von Christian verschobene Brandschutzprüfung hätte verhindert werden können. Auch Dana leidet unerwartet heftig unter Ellens Zustand. Sie gesteht der komatösen Ellen, was sie seit dem Brand bedrückt.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises