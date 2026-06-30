Staffel 1Folge 14vom 30.06.2026
Chris hasst den ValentinstagJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 14: Chris hasst den Valentinstag
19 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 6
Chris kann sich am Valentinstag nicht so richtig freuen, denn er bekommt lediglich einige `Ich hasse dich`-Karten geschenkt.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany