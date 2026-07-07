Staffel 1Folge 15vom 07.07.2026
Chris hasst die LotterieJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 15: Chris hasst die Lotterie
20 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 6
Chris' Eltern spielen unheimlich gern Lotto. Als Chris einen Lotto-Schein für sie kaufen soll, geht jedoch alles wieder mal ordentlich in die Hose.
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany