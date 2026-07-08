Staffel 1Folge 16vom 08.07.2026
Chris hasst die GichtJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 16: Chris hasst die Gicht
20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 6
Vater Julius ist schwer an der Gicht erkrankt, hütet das Bett und guckt eine Soap nach der anderen. Währenddessen versucht Chris eine schlechte Note im Mathetest vor seinen Eltern zu verheimlichen.
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 1, Season 3-4: Comedy Central Germany