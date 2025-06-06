Zum Inhalt springenBarrierefrei
Allein unter Bauern

Willkommen in Kudrow

SAT.1Staffel 1Folge 1
Willkommen in Kudrow

48 Min.Ab 6

Der EU-Politiker Johannes Waller hat es fast geschafft: Nach Insider-Informationen wird ihn die Kanzlerin in Kürze zum neuen Außenminister ernennen. Doch Waller stolpert über eine verhängnisvolle Affäre. Um die Kanzlerin umzustimmen, setzt er alles daran, sie in ihrem brandenburgischen Tagungsort zu erreichen. Mitten im Dorf Kudrow muss er jedoch einer Kuh ausweichen und kracht in das Gartenhaus der Dorfärztin Barbara Heinen - und das bleibt nicht ohne Folgen ...

SAT.1
