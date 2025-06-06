Allein unter Bauern
Folge 10: Mein Gott, Waller
44 Min.
Als Johannes Waller erfährt, dass die Kanzlerin ihn als Nachfolger des kürzlich zurückgetretenen brandenburgischen Ministerpräsidenten haben will, startet er eine groß angelegte Pressekampagne, um seinen Konkurrenten Müller auszustechen. Als es nicht so läuft wie erwünscht, nutzt Johannes die Magen-Darm-Erkrankung, die gerade in Kudrow kursiert, um sich zu profilieren - doch damit macht er alles nur noch schlimmer ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH