SAT.1Staffel 1Folge 9
Folge 9: Kinderkrankheiten

44 Min.

Johannes hat die Masern - und das mitten in den Vorbereitungen zum Kudrower Kuhroulette. Da ein Politiker mit einer Kinderkrankheit ein Unding ist, beschließt Johannes, einen Herzinfarkt vorzutäuschen. Er schleppt sich von Termin zu Termin, doch es läuft alles schief, was nur schief laufen kann. Zu allem Überfluss träumt er im Fieberwahn völlig irre Sachen, z. B. von Willy Brandt ...

