Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Allein unter Bauern

Der alte Mann und das Gewehr

SAT.1Staffel 1Folge 8
Der alte Mann und das Gewehr

Der alte Mann und das GewehrJetzt kostenlos streamen

Allein unter Bauern

Folge 8: Der alte Mann und das Gewehr

44 Min.Ab 6

Johannes sieht sich mit einem ungewöhnlichen Problem konfrontiert: Der alte Bauer Hermann Dönnicke weigert sich, seinen Hof zu verlassen, um sich künftig im Altersheim betreuen zu lassen. Er hat sein Jagdgewehr im Anschlag und bedroht jeden, der sich in die Nähe seines Hauses bewegt. Die Polizei will stürmen, doch Johannes kommt auf die Idee, Dönnickes Tochter Mathilde zu bitten, mit ihrem Vater zu sprechen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Allein unter Bauern
SAT.1
Allein unter Bauern

Allein unter Bauern

Alle 1 Staffeln und Folgen