Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Alles für die Schönheit
Folge 2: Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 2
In Folge 2 begleiten wir die 25-jährige zweifache Mutter Alexandra, die sich beim Blick in den Spiegel "in ihren Hautfetzen gefangen" fühlt. 70 Kilo hat die junge Frau in den vergangenen Jahren abgenommen. Schlaffe Brüste und überschüssige Haut sind die Folge. Auch das Sexualleben mit ihrem Mann leidet unter ihrem negativen Körpergefühl. Alexandra setzt nun alle Hoffnung in (Dr.) Artur Worseg. Er soll ihren größten Wunsch nach einer schöngeformten Brust in Körbchengröße B erfüllen. Dr. Jörg Knabls Patientin hingegen führt ein ganz anderer Schönheitsmakel in seine Ordination. Die 22-jährige Einzelhandelskauffrau Melissa, die nebenbei auch als Model vor der Kamera steht, ist bereits seit ihrer Kindheit mit der in ihren Augen zu breiten und schiefen Nase unzufrieden. Vor allem der Höcker auf der Nase macht ihr zu schaffen. Obwohl Nasenoperationen zu den Königsdisziplinen der ästhetischen Chirurgie gehören - ein Routineeingriff für Dr. Jörg Knabl. Die 67-jährige Iren möchte sich wieder faltenfrei in den Spiegel schauen können. Nach langer Überlegung hat sie sich für einen Botox-Eingriff entschieden und sich in die Hände von Schönheitschirurgin Dr. Dagmar Millesi begeben. Ebenso wie Sigfried (26), der seit seiner Pubertät an übermäßigem Achselschweiß leidet. Denn die in der Schönheitsmedizin als Faltenglätter längst omnipräsente Substanz Botox ist auch als begehrte Waffe gegen Schwitzflecken bekannt. Doch damit nicht genug. Der sehr auf sein Äußeres bedachte Sigfried lässt sich auch gleich noch seine Lippen mit Hyaluronsäure aufpolstern. Für Dr. Millesi zwei Eingriffe in einem Aufwasch.
