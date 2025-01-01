Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Alles für die Schönheit
Folge 4: Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 4
Die 54-jährige Susanne hat sich nach einer starken Gewichtsabnahme bereits einer Bauchdecken- und Oberschenkelstraffung unterzogen. Nun soll Artur Worseg der Wienerin noch die gewünschte Oberarm-, und gleichzeitig eine Bruststraffungs-OP verpassen. Ein relativ großer und nicht ungefährlicher Eingriff, wie der Schönheitschirurg der Patientin erklärt. Wird Susannes Traum dennoch in Erfüllung gehen? Nicht immer ist eine OP die Lösung. Es geht auch anders: Denn für Worsegs übergewichtigen Schützling Dominik hat während dessen bereits das harte Training des "Worseg Concepts" begonnen. Mit Hilfe eines Fitness-Coachs und eines Ernährungsberaters sollen Dominiks Fettpölster endlich verschwinden und Muskelmasse aufgebaut werden. Ein vorerst wirklich hartes Unterfangen für den 22-Jährigen, der sich bislang immer vehement vor Sport und Bewegung gedrückt hat. Für ihn heißt es jetzt hartes Training, statt Fettabsaugung. In ihrem Zentrum für plastische ästhetische Chirurgie in Seefels am Wörthersee zückt Dagmar Millesi heute ihr Skalpell und verpasst der 62-jährigen Victoria ein meisterliches Facelifting. Um das Ergebnis zu optimieren wird der lebenslustigen Patientin im Bauchbereich Eigenfett abgesaugt, um schlaffe Stellen rund um den Mund damit aufzupolstern. Ein Eingriff, der am Ende Victoria vor Begeisterung regelrecht ins Schwärmen bringen wird. Jörg und Sissi Knabl gönnen sich hingegen abseits des Großstadtrummels eine kurze Auszeit in einem idyllischen Romantikhotel. Einfach mal ausspannen und die Zweisamkeit genießen, so lautet das Motto des Kurztrips in die schöne Steiermark. Für das seit 10 Jahren verheiratete Ehepaar die Gelegenheit, bei einem rustikalen Essen über "alte Zeiten" ins Schwärmen zu kommen. Zurück in seiner Wiener Innenstadt-Praxis operiert der Schönheitschirurg im hauseigenen OP-Zimmer eine 38-jährige Grazerin, die ihre stark nach unten drückenden Augenlider gestrafft haben möchte. Für Knabl ein Routineeingriff, der weniger als eine Stunde in Anspruch nimmt.
