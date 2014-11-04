Alles für die Schönheit
1 StaffelAb 12
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Alles für die Schönheit
Wenn ein Schönheitsmakel zum immer größeren und unüberwindbaren Problem, der Blick in den Spiegel zur Qual und der eigene Körper zum Feindbild wird, ist das Leben, sowie das des näheren Umfelds, oft stark beeinträchtigt. Die sechsteilige ATV-Dokusoap "Alles für die Schönheit" zeigt das Schicksal dieser Menschen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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