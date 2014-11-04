Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Alles für die Schönheit
Folge 1: Alles für die Schönheit -Staffel 1 Folge 1
In der ersten Folge begleiten wir die 22-jährige alleinerziehende Mutter Katrin, die bereits seit ihrer Kindheit unter ihren kleinen Brüsten leidet. Im 9. Monat schwanger wurde Katrin von ihrem Freund betrogen. Als ihr Ex "mangelnde Weiblichkeit" als Grund für sein Fremdgehen angibt, bricht für Katrin eine Welt zusammen. Nun setzt die junge Frau alle Hoffnung in Dr. Artur Worseg. Er soll sie von ihren tiefsitzenden Komplexen befreien und ihr mit der langersehnten Brustvergrößerung zu einem neuen Ich verhelfen. Dr. Jörg Knabls erste Patientin hingegen führt ein ganz anderes Schönheitsproblem in seine Ordination. Die 25-jährige Vanny Vanille, Studentin der Zahnmedizin, steht auf pralle, aufgespritzte Lippen und möchte schlichtweg die Frau mit den größten Lippen der Welt werden. Wird Dr. Knabl den Wunsch der Patientin erfüllen, oder sträubt sich der Beautydoc vor der Anwendung der gewünschten Botox-Menge? Die 48-jährige Ex-Wrestlerin Beate möchte sich endlich wieder in den Spiegel schauen, ohne dabei an ihre Mutter erinnert zu werden. Beates Gesichtszüge zeigen von Jahr zu Jahr immer mehr Ähnlichkeit zu jenen ihrer Mutter. Ihr Problem ist aber nicht rein optisch. Es sitzt viel tiefer und geht bis in ihre Kindheit zurück. Wie reagiert Frau Dr. Dgamar Millesi auf die Vorgeschichte ihrer Patientin – und wird sie Beate mit dem Facelift von ihrem Leiden erlösen können?
Weitere Folgen in Staffel 1
