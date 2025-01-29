Tanze mit mir in das GlückJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 4: Tanze mit mir in das Glück
48 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6
Folge 4 bringt außergewöhnliche Menschen zusammen, die sich trauen, noch einmal nach der großen Liebe zu suchen. Die 65-jährige Herta, die 52-jährige Elena, der 60-jährige Alfred sowie der 49-jährige Martin wagen den nächsten Schritt.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV