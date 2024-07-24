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Alles Liebe

Powerfrauen und Benzin im Blut

ATVStaffel 4Folge 2vom 24.07.2024
Powerfrauen und Benzin im Blut

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Folge 2: Powerfrauen und Benzin im Blut

48 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 6

Vier einsame Herzen wollen endlich von Amors Pfeil getroffen werden. Die 33-jährige Gloria-Valentina träumt von einem Mann, der ihre Leidenschaft für Fitness teilt, selbstbewusst ist und sie auf Händen trägt. Der Baggerfahrer Geri ist sehr sozial engagiert und wünscht sich eine Partnerin, die ein großes Herz hat und kurvig gebaut ist. Außerdem machen sich der 60-jährige Salzburger Peter und die Security-Mitarbeiterin Marion auf die Suche nach der großen Liebe.

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