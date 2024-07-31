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Alles Liebe

Petplay und spirituelle Veganer

ATVStaffel 4Folge 3vom 31.07.2024
Petplay und spirituelle Veganer

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Alles Liebe

Folge 3: Petplay und spirituelle Veganer

49 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 6

Patrick, Alexia, Barbara und Stephan hoffen auf ihr Liebesglück. Der Straßenbahnfahrer Patrick hat eine spirituelle Ader, ist überzeugter Veganer und wünscht sich eine Partnerin, die seine Lebensphilosophie teilt. Alexias Traumpartnerin ist eine attraktive und liebevolle Frau. Die Kinderpflegerin Barbara hofft auf einen Gentleman an ihrer Seite, und Stephan aus dem Bezirk Schärding wünscht sich eine taffe Frau mit einem sonnigen Gemüt.

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