Petplay und spirituelle VeganerJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 3: Petplay und spirituelle Veganer
49 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 6
Patrick, Alexia, Barbara und Stephan hoffen auf ihr Liebesglück. Der Straßenbahnfahrer Patrick hat eine spirituelle Ader, ist überzeugter Veganer und wünscht sich eine Partnerin, die seine Lebensphilosophie teilt. Alexias Traumpartnerin ist eine attraktive und liebevolle Frau. Die Kinderpflegerin Barbara hofft auf einen Gentleman an ihrer Seite, und Stephan aus dem Bezirk Schärding wünscht sich eine taffe Frau mit einem sonnigen Gemüt.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV