Alles oder Nichts
Folge 105: Episode 105
26 Min.Ab 6
Bea ist gezwungen, Melissa alles über die verfahrene Situation mit Olaf zu erzählen. Zu ihrer Überraschung zeigt Melissa tatsächlich Verständnis. Rocko gerät derweil mit Jascha und Basti aneinander. Zwar bereut Basti das Geschehene schnell, dennoch will er sich nicht auf Rockos Forderung, sich von Jascha zu distanzieren, einlassen.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions